Una banda de ladrones interceptó esta noche a una comerciante al interior de un minimarket ubicado en el Cercado de la ciudad de Camaná, donde realizaron al menos un disparo para robarle 20 mil soles en efectivo.

De acuerdo a la información proporcionada hasta el momento, el asalto ocurrió minutos después de las 7 de la noche. La víctima había ingresado a la tienda “Sarita” ubicada en la intersección del Boulevard con el jirón Pizarro, para realizar un depósito de dinero en el agente bancario del establecimiento.

Tan pronto como ingresó, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y el copiloto ingreso para quitarle la cartera en la que llevaba los 20 mil soles. Ante la resistencia de la víctima, el pistolero hizo al menos un disparo al interior logrando que la mujer suelte su bolso.

El disparo atemorizó a los peatones que pasaban por el lugar, optando por tirarse al suelo. El asaltante volvió a la calle y abordó la moto de su cómplice para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Cabe señalar que a solo una cuadra está ubicada la plaza principal de Camaná y a la hora del asalto se realizaba un concurso de bandas de colegios por el aniversario de la provincia, allí había agentes policiales que se desplazaron hacia la escena del crimen y aunque se desplegó el plan cerco, no pudieron ubicar a los asaltantes.