En el Perú, cerca de 10 de cada 100 personas padecerían diabetes, una enfermedad que afecta cada vez a más jóvenes e incluso empieza a detectarse en niños, advirtió Teresa Triviños Quispe, jefa del Servicio de Endocrinología del hospital Honorio Delgado de Arequipa.
La especialista alertó que la diabetes tipo 2, antes considerada una enfermedad propia de adultos, ahora se diagnostica en adolescentes de 10 y 12 años.Explicó que el aumento del sobrepeso y la obesidad, sumado al sedentarismo y a una alimentación poco saludable, favorece la aparición temprana de esta enfermedad. Por cada paciente diagnosticado existiría otra persona que desconoce su condición, lo que dificulta una detección y tratamiento oportunos.
Recomendó mantener una alimentación equilibrada, con mayor consumo de verduras, granos y pescado, reducir las grasas saturadas y realizar actividad física de manera regular.
También advirtió que los antecedentes familiares y la predisposición genética incrementan el riesgo de desarrollar diabetes, una enfermedad que puede provocar complicaciones graves como ceguera, amputaciones, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares.