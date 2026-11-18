Los agricultores peruanos podrán conocer qué nutrientes necesitan sus terrenos antes de aplicar fertilizantes o abonos para sus cultivos. Esto será posible gracias al primer Mapa Nacional de Fertilidad de Suelos, una herramienta digital presentada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en Arequipa.

Con esta información, los productores podrán identificar las condiciones físicas y químicas de sus tierras y saber qué nutrientes necesitan para mejorar su producción. De esta manera, podrán elegir los fertilizantes o abonos adecuados, en lugar de aplicar productos sin conocer si realmente los requiere el terreno.

La herramienta busca evitar el uso innecesario de fertilizantes, reducir gastos y mejorar el rendimiento de los cultivos. También permitirá a los agricultores planificar mejor sus campañas agrícolas y adoptar prácticas para conservar la calidad de sus suelos.

Para elaborar este mapa, el INIA reunió información de más de 500 mil muestras de suelo, procesadas en sus 16 Laboratorios de Suelos, Aguas y Foliares (LABSAF), que cuentan con 196 métodos de ensayo acreditados. Esta información científica permite conocer las características y condiciones nutricionales de los terrenos agrícolas del país.

La presentación se realizó durante la IV Convención Internacional de Suelos y el XXI Congreso Peruano de la Ciencia del Suelo, que se desarrolla del 18 al 21 de noviembre en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa.

En la actividad participaron el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, y el presidente ejecutivo del INIA, Christian Barrantes, quienes destacaron la importancia de contar con información técnica para mejorar el manejo de los terrenos agrícolas.

Respecto al incremento de precios de los productos, a consecuencia del fenomeno El Niño, el viceministro recomendó a los consumidores comprar productos de temporada, debido a que suelen tener precios más accesibles.