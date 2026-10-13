El partido político Ahora Nación encabeza la distribución de alcaldías en la región Arequipa tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 27 municipalidades, según un recuento preliminar de los resultados de la ONPE.

Le siguen Alianza para el Progreso con 13 alcaldías, Fuerza Arequipeña con 12, Somos Perú con 11 y Arequipa, Tradición y Futuro con 10. También figuran Progresemos con 9, Perú Primero con 8 y Arequipa Avancemos con 7.

En las ocho alcaldías provinciales, Fuerza Arequipeña ganó en Arequipa; Ahora Nación, en Condesuyos; Somos Perú, en La Unión; Acción Popular, en Camaná; Yo Arequipa, en Islay,Perú Primero en Caylloma, Progresemos en Caravelí y Castilla.

En la provincia de Arequipa, Ahora Nación obtuvo triunfos en distritos como Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y La Joya. Por su parte, Fuerza Arequipeña destacó en José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Sachaca y Tiabaya. La distribución de las alcaldías también alcanzó a las demás provincias, donde agrupaciones como Progresemos y Perú Primero consiguieron presencia en distintos distritos.

El recuento todavía presenta casos que requieren verificación, como las posibles sucesiones de alcaldes en Yarabamba, Chichas y Mejía, así como la situación electoral de Lari, donde se tendrá que realizar unas elecciones complementarias.