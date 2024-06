El jueves 20 de junio, la gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Norma Mamani Coila, aseguró que de los ocho municipios provinciales solo siete presentaron expedientes para la aprobación de transferencias financieras para proyectos de inversión en este 2024, siendo la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) la única que no presentó proyecto alguno.

Sin embargo, estas declaraciones fueron desestimados por el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien aseguró que incluso se llegaron a presentar dos proyectos de inversión ante el Ejecutivo regional con la intención de conseguir presupuesto, “¿La gerenta que está actualmente hace cuánto tiempo está como gerenta? Un par de meses”, señaló.

MIRA : Arequipa registra 154 fallecidos por Infecciones Respiratorias Agudas y neumonía

Comisión de Planeamiento

El día anterior, tras reunirse con la Comisión de Planeamiento y Presupuesto del Consejo Regional de Arequipa, Mamani Coila aseguró que se les hizo la invitación respectiva a todos los alcaldes provinciales sin excepción.

Rivera afirmó que incluso el año pasado sostuvieron reuniones con las autoridades del GRA, “con el señor Leónidas Zavala y con el gobernador Rohel Sánchez tuvimos una reunión ya el año pasado donde se le llevó ya el expediente de 40 millones de una obra que está en el Cono Norte que se denomina el Club del Pueblo”, sostuvo.

Frente a un documento presentado el 24 de mayo a la Gerencia Regional de infraestructura del GRA, Rivera señaló que este se trataba de un reiterativo para este año, recordando que desde el 2023 se busca el financiamiento de dos proyectos.





Coordinan entre autoridades

Cabe señalar que, en junio del 2023, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se reunió con Víctor Hugo Rivera, para la instalación de una mesa técnica donde la MPA presentó tres proyectos de inversión para que sean apoyados por el GRA, uno de ellos el Club del Pueblo en el distrito de Cerro Colorado, por 40 millones de soles.

Según refirió la autoridad provincial, desde el Gobierno regional se les observó en un primer momento el expediente en cuanto a la administración de la obra, entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado o la MPA, “Cerro Colorado dijo que no, asumimos nosotros”, refirió.

En cuanto a una segunda observación, Rivera señaló que se le pidió la presentación del expediente con base en un modelo que se tiene en el Gobierno Regional, pese a ello, el expediente no pasó ni siquiera al Consejo Regional de Arequipa, “lo que pasa es que no ha habido una aceptación, por eso me causa extrañeza que la gerenta de ahora no sepa lo que ha pasado en años anteriores”, puntualizó.

Asimismo, Rivera aseveró que incluso el gremio de Construcción Civil, así como los dirigentes del Cono Norte acudieron hasta la sede del Gobierno Regional a solicitar la transferencia para este proyecto destinado a ser un complejo recreacional en cerro Colorado, “hay una negativa ¿qué podemos hacer nosotros?”, acotó.

Aparte del proyecto en mención, también se habría solicitado el cumplimiento de un convenio entre las entidades para concretar un proyecto en conjunto con el Ministerio del Ambiente (Minam) mediante el cual se ejecutará una planta de tratamiento de residuos sólidos en el distrito de Yarabamba, para lo cual se firmó un convenio con el GRA para la compra de un predio para esta infraestructura.





VIDEO RECOMENDADO: