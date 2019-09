Alcalde de Cocachacra acusa a dirigentes Meza y Marroquín de beneficiarse de protesta

Síguenos en Facebook

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, criticó a los dirigentes de Tambo, Miguel Meza y Marilú Marroquín por tomarse la palabra del pueblo de Tambo, y solo pretender buscar culpables en este conflicto social.

El burgomaestre declaró a la prensa de la localidad sobre un documento ingresado a su despacho que lo firma Miguel Meza y en el que lo emplaza a que responda sobre lo actuado ante el Gobierno Nacional en lo referente al proyecto Tía María.

“Acá vemos la poca capcidad de los dirigentes, Miguel Meza no es quien para que se peuda tomar la palabra del pueblo, y creo que este vocero, dirigente, de repente tiene esa poca capacidad de pendsar, antes tendría que haber una asamblea ageneral del pueblo y se de un acuerdo”, dijo.

“Esa señora viene años se va a jubilar en la junta de usuarios, yo creo que en su vida que es de dirigenta nunca ha hecho nada, si tiene todo el conocimiento porque ella también no ha también interpuesto demandas en Lima. Sabe tanto que no hace nada echar la culpa eso es fácil, trabajar es lo difícil, pero eso no significa que quieran echar la culpa a los alcaldes”, dijo señalando que habría un interés conjunto entre ambos de beneficiarse de estas paralizaciones.