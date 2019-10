Alcalde de Cocachacra: "Vizcarra es un traidor y cobarde" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fuertes declaraciones fueron dadas por el alcalde del distrito de Cocachacra, Islay, Julio Cornejo, quien tildó de cobarde y traidor al presidente Martín Vizcarra tras la aprobación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por parte del Consejo de Minería.

"A pesar de la mala noticia, nosotros vamos a seguir en lucha, no perdamos las esperanzas, para mí Vizcarra es un traidor, es un cobarde, porque no cumplió el compromiso que nos hizo a las autoridades de venir al valle a los 7 días, Sr. Vizcarra es usted un cobarde y la población no va a dejar de luchar", dijo el burgomaestre durante una reunión que tuvo con los pobladores en las afueras del distrito en horas de la tarde.

Cornejo sostuvo que uno de los argumentos de rechazo es que no se ha hecho el trabajo de socialización por ello que la población está en la calle, no tiene la licencia social que es el argumento principal, refirió.

Agregó que también apoyarán en las instancias judiciales para frenar el proyecto a través de una medida legal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA).