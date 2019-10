Alcalde de Islay dice que existe descontrol en protestas del valle de Tambo

Síguenos en Facebook

A más de 70 días de paralización indefinida en el valle de Tambo en la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, el alcalde Edgar Rivera, manifestó que la situación es preocupante ya que existe un descontrol por parte de los manifestantes.

"En todo el valle no están trabajando, en Mollendo ya no hay gente que vaya a consumir los servicios, todo es un problema pero como dije de una lucha justa pasamos a un interés político y ahora lamentablemente hay un descontrol porque ya no sabemos que hacer. Hay dirigentes que continúan haciendo política y a final dañan al pueblo", indicó.

Este descontrol al que hace referencia Rivera se debería al aprovechamiento de los manifestantes que buscan lucrar con la paralización."Hay personas que se aprovechan del momento. Los agricultores salen a luchar por el temor y hay gente que aprovecha un momento de coyuntura social más el protagonismo para cobrar cupos. Por eso de una lucha justa se paso al descontrol que nadie puede manejar", dijo.

La paralización ha generado que la economía de la provincia este estancada por eso pidió al presidente Martín Vizcarra decir la verdad sobre la ejecución del proyecto minero Tía María.

"Deberíamos decir la verdad para que la gente sepa que va a pasar y la población entienda y ya no tener problemas todo caminara mejor si decimos cual es la verdad. Actualmente hay más de 100 personas que han ido llorando a mi oficina a pedirme trabajo ya que no tienen dinero", manifestó.

Aseguró que la única solución a este problema es que el presidente Martín Vizcarra llegue al valle de Tambo con la cancelación del proyecto minero tía María.