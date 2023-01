El alcalde del distrito de Socabaya en Arequipa, Juan Roberto Muñoz Pinto, lejos de dar una clara explicación de la instalación de un jacuzzi y una máquina trotadora en su despacho de alcaldía, dijo no saber quién ordenó tal remodelación, ni quién lo usará.

Lo único que aseguró es que no se gastó ni un sol de las arcas de la Municipalidad de Socabaya, por lo que presume que fue una donación, por lo tanto, desde su percepción no hay delito. Sin embargo, pese a ser una donación tendría que existir un documento de por medio, trámite que no existe.

Además de insistir en que desconocía de la remodelación, porque no vio cuándo construyeron el jacuzzi, responsabilizó del hecho al gerente municipal, Damián Choque.

Según el informe de Orientación de Oficio del Órgano de Control Institucional (OCI), la instalación se hizo antes del 18 de enero y se encuentra en el despacho de alcaldía, sin embargo, el burgomaestre dijo que sí es su despacho, pero es otro ambiente.

En un papel de victimización, Muñoz Pinto, indicó que los políticos que perdieron las elecciones están detrás de este hecho y anunció que trasladará su despacho hacia el pueblo joven de Horacio Zeballos.

“Desconozco quien y como se instaló, pero los únicos alterados son los medios de comunicación, yo tengo el apoyo de la población, soy un luchador social”, resaltó.

GERENTE MUNICIPAL TAMBIÉN DESCONOCE DE LA INSTALACIÓN

Por su parte, el gerente municipal, Damián Choque no pudo explicar quién ordenó la remodelación del baño, solo indicó que ya se ordenó su retiro.

Según el documento del OCI, ningún área de la Municipalidad hizo el requerimiento para hacer el trabajo, tampoco hay cotizaciones, ni contratos.

Pese a que fue responsabilizado por el alcalde, el funcionario solo indicó que aún investiga el nombre del proveedor o la empresa para responder a la Contraloría, que dio el plazo de 5 días para responder sobre las medidas correctivas que asumió. Dicho plazo vence este lunes.