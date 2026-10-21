En las costas de Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna se registrarán lluvias de moderada a extrema intensidad, desde este jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre, según el aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo a la entidad, para este jueves se prevén acumulados de lluvia o llovizna cercanos a 1 mm/día en la costa de Lima e Ica, alrededor de 2.5 mm/día en la costa de Arequipa y valores próximos a 2 mm/día para Moquegua.

Mientras que para el viernes se esperan acumulados cercanos a 2 mm/día en Lima e Ica, alrededor de 2 mm/día en Arequipa y valores próximos a 3 mm/día para Moquegua. Asimismo, para el sábado, se estiman valores de hasta 2 mm/día. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento, niebla e incremento de la sensación de frío.

Las provincias de Caravelí (Lomas, Bella Unión, Acarí, Yauca, Atiquipa, Chala, Chaparra, Atico), Camaná (Ocoña, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, José María Quimper, Camaná, Samuel Pastor, Quilca) están comprendidas en la alerta roja. Mientras que Islay, Caylloma, Castilla, Condesuyos, en alerta amarilla y naranja.

NEVADA

Por otro lado, Senamhi advirtió la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3900 m s. n. m. de la sierra sur. Durante estos tres días, se esperan acumulados de nieve de hasta 5 cm en la sierra sur.

La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, en alerta naranja.