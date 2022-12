Alfredo Benavente fue electo por los pobladores de Alto Selva Alegre como su nueva autoridad para los próximos cuatro años, debido a la confianza recibida, promete ejecutar diferentes obras, entre las más importantes mejorar los parques y jardines y la seguridad ciudadana, aquí una nueva edición de Entrevistas Correo.

¿Qué se tiene que corregir en Alto Selva Alegre? Hay muchas necesidades, pero como la población puede percibir hay un desorden total, lo primero que tenemos que hacer es empezar con ordenar el municipio, ordenar obras que nos están dejando a medio hacer, se siguen lanzando nuevos proyectos, pero nos dicen que no hay presupuesto, la verdad vamos a analizar como se está haciendo. También hay necesidades puntuales como la limpieza pública, el tema de seguridad y recuperación de las áreas verdes, que son los tres puntos vitales sobre los cuales vamos a trabajar de manera intensa.

¿Cómo van a hacer con las obras que están paralizadas? El problema son las obras paralizadas por todo el distrito y a pesar de ello siguen licitando nuevas obras para seguirlas dando en ejecución, pero no sabemos como están los perfiles, como está el expediente, si van a terminar paralizados como actualmente tenemos. Tenemos calles como la avenida Brasil, 13 de abril, que están ahora, destruidas y a medio hacer, tenemos la conexión de La Leticia con Independencia, que es el puente que está a medio hacer, tenemos el complejo Apurímac, que está en abandono, el colegio Pinto Talavera de Villa Ecológica que hasta ahora no se concluye, tememos el colegio San Martín que hace unos días protestaron los trabajadores porque no les pagan los sueldos, el puente Huarangal que todavía no se termino.

¿Cómo va a trabajar el tema de la seguridad en el distrito? Tenemos un proyecto completo para el distrito, es un programa integral que involucra la activación de Juntas Vecinales, pero no solo para darles herramientas como chalecos y pitos, si no darles herramientas más avanzadas como cámaras de seguridad, con altavoz, con alarma, alarmas vecinales, brindar herramientas y capacitarlos. A esto hay que sumar más unidades motorizadas de dos ruedas para la parte baja, y esto lo vamos a trabajar de una manera innovadora con motocicletas eléctricas que nos va a permitir optimizar los recursos y finalmente lo que completa este tema de seguridad es un cuartel de serenazgo en el sector de Independencia con un proyecto de cámaras de alta tecnología que nos permita mantener resguardado el distrito. Las cámaras que tenemos ahora son las que nos dejó el alcalde Omar Candia, y están totalmente desfasadas.

¿Cómo evitar cometer los mismos errores con las cámaras de seguridad? Nosotros queremos trabajar de la manera más clara, transparente, de la mano con el vecino y hacer obras de alto impacto, pero de la manera correcta y del camino legal, yo creo que la población de Alto Selva Alegre está cansada de este tema de corrupción y a nivel nacional, el sentimiento es que ya no hay confianza en las personas que están en el gobierno, necesitamos recuperar la confianza de la población mostrando un trabajo abierto y sincero.

¿Qué se va a hacer con la avenida Las Torres? Es un tema muy especial, dentro de nuestro planteamiento de trabajo es decirle a Seal para que estas torres de alto tensión vayan por el subsuelo, para que nosotros nos permita hacer un boulevard en ese sector, sin embargo, ahora, tenemos el proyecto de riego por aspersión, actualmente tenemos abandonadas todas las áreas verdes de Alto Selva Alegre, parques, jardines, están totalmente secos.