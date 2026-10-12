Alfredo Zegarra, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Fuerza Arequipeña, plantea incrementar el flujo turístico y extender los beneficios económicos de esta actividad a las ocho provincias.

Su plan de gobierno fija como meta recibir 2 millones de visitantes al 2030, frente a los 1,2 millones que, según el documento, llegaron a la región en 2023.

El diagnóstico del candidato señala que el turismo generó un impacto económico de S/ 580 millones en 2023, equivalente al 4,2 % del valor agregado bruto regional. Asimismo, identifica una concentración de la oferta turística en Arequipa Metropolitana, infraestructura insuficiente en otros destinos y dificultades de los artesanos para acceder a nuevos mercados.

PROPUESTA

Para revertir esta situación, Zegarra propone elaborar un Plan Maestro de Turismo Regional 2027-2035, con participación del sector privado, las comunidades y la cooperación técnica. El instrumento establecería prioridades por destino, estándares de calidad y mecanismos de promoción para orientar el desarrollo turístico de la región.

La propuesta también contempla integrar los atractivos de las ocho provincias mediante circuitos turísticos, mejorar accesos, señalización, servicios y seguridad, además de fortalecer la promoción digital. Entre sus planteamientos figura gestionar ante el Ministerio del Ambiente y la Unesco el reconocimiento del cañón de Cotahuasi como Patrimonio Natural de la Humanidad.

El plan incluye impulsar el turismo vivencial y comunitario para que las familias obtengan ingresos directos de la actividad, así como promover circuitos gastronómicos y plataformas de comercialización para artesanos del sillar, tejidos, alfarería y bordados.

Para 2030, plantea formalizar a 3 mil artesanos y certificar 14 circuitos turísticos. Sin embargo, el documento no identifica cuáles serán los 14 circuitos que se certificarán ni precisa cuánto costará implementar el Plan Maestro de Turismo.

Tampoco detalla cómo se financiarán las mejoras en infraestructura y promoción, ni qué indicadores se utilizarán para alcanzar la meta de elevar del 4,2% al 7% el aporte del turismo al valor agregado bruto regional.