Un negocio dedicado aparentemente a la venta de antigüedades, ubicado en la avenida Independencia, en el Cercado de Arequipa, fue allanado por la Policía, tras descubrirse que presuntamente era utilizado como fachada para la microcomercialización de drogas.

Allanan local de venta de antigüedades que serviría de fachada para comercializar droga en Arequipa (Foto: GEC)

La intervención se realizó durante la tarde de hoy y forma parte de un operativo contra una presunta banda dedicada a la venta de estupefacientes. Según la información preliminar, varias personas fueron detenidas durante los allanamientos simultáneos realizados tanto en el inmueble de la avenida Independencia como en otro del distrito de Mariano Melgar.

Las primeras investigaciones señalan que la presunta cabecilla de esta organización sería una mujer identificada como Mayra, quien sería esposa de un conocido distribuidor de drogas, apodado ‘Fredy’. Este último cumple una condena en el penal de Socabaya por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La Policía continúa con las diligencias para determinar la participación de los intervenidos y establecer cómo operaba esta presunta organización criminal.