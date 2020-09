Ambulancias adquiridas por el GRA circulan sin documentos por Arequipa

El Gobierno Regional de Arequipa adquirió 17 ambulancias valorizadas en más de 5 millones 500 para mejorar el sistema de referencia y contrareferencia de la red de Salud Arequipa -Caylloma y gran parte del lote fueron distribuidas por el gobernador Elmer cáceres Llica. De las unidades que se encuentran operativas, al menos 4, destinadas al trasladado de pacientes con COVID-19, no tendrían placa de rodaje, tarjeta de propiedad ni con el Seguro Obligatorio de Acciones de Tránsito (SOAT).

Recordemos que la Contraloría General de la República advirtió hace 20 días que la distribución de los vehículos tipo I y II, sin culminar la etapa contractual y la conformidad del mismo podría afectar el proceso de entrega y no solo poner en riesgo la nversión efectuada, sino poner en riesgo la vida y la salud de los usuarios de los vehículos.

PRÉSTAMOS. Pese a las observaciones, los vehículos fueron cedidos a los establecimientos de primer nivel, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, en calidad de préstamo por el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma. Dicha disposición consta en el informe del órgano de control.

ORDEN PARA CIRCULAR. Los vehículos, al no tener documentos, no deberían de estar circulando pero según la directora de la red de Salud Arequipa-Caylloma, María Elena Flores la emergencia lo amerita y es más han hecho las gestiones correspondientes para que no sean intervenidos por policías.

“Ahora en esta fase de la pandemia las ambulancias no tienen toda la documentación pero nosotros hemos coordinado con la Policía (Nacional) para que evitar ese tipo de situaciones”, dijo la funcionaria.

La doctora al ser cuestionada sobre el riesgo que representa la circulación de las ambulancias en este estado, señaló que “si yo voy a salvar a una vida, voy a dejar que el carro esté ahí o voy a recoger al paciente y lo voy a trasladar al hospital.

Los vehículos que no tienen los documentos en regla son los ubicados en loscentros médicos de Alto Jesús, Perú Arbo, Héroes del Cenepa y Paisajista.

NO RESPONDE. Intentamos comunicarnos con el jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, general PNP Victor Zanabria Angúlo pero no respondió.

UN AÑO SIN PAPELES. La ambulancia del centro de salud Santa María de la Colina (Majes) y Santa Isabel de Siguas, no cuenta con SOAT, ni con placa de rodaje. En el primer caso fue adquirido hace más de 1 año y medio y en el segundo hace 10 años.

GESTIÓN DE OSORIO. En la gestión de Yamila Osorio también ocurrió un caso similar con vehículos hospitalarios. Quince de las ambulancias adquiridas en el 2017, adquiridas a diversos proveedores no tenía documentos en regla y los responsables no regularizaron el trámite hasta más de un año después.