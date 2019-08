Ana María Choquehuanca: "Renuncie a la bancada no al Gobierno"

Una de las congresistas que siempre estuvo defendiendo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue Ana María Choquehuanca quien llegó al congreso junto a Peruanos por el Kambio (PPK), su decisión ha causado mucha sorpresa.

Diario Correo conversó con ella quien aseguró que su alejamiento es por un problema interno el cual ella vio que no había solución, y prefiere ahora seguir trabajando pero como no agrupada y bajo la línea que tiene el gobierno.

¿Cuáles fueron los motivos de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio? Esto obedece a malestar por las decisiones y las formas que se tomaron al interior de la bancada, yo quiero aclarar que esta situación no se presenta bajo ninguna circunstancia de un alejamiento de la linea de gobierno, el tema va por ese malestar, por problemas internos.

¿Qué tipo de decisiones se han tomado mal en la bancada? Ya en asuntos específicos internos no quiero entrar, esta decisión se tiene que asumir y no puedo ventilar los problemas internos de bancada, son reservados y cada uno de sus integrantes sabe muy bien lo que estaba pasando.

¿No han un distanciamiento del gobierno? Claro, pero no se que estarán pensando los demás congresistas, lo que hay que hacer es seguir en la línea de gobierno, apoyar las decisiones por las cuales hemos sido elegidos, el problema es de más atrás, pero llega un momento en decir que, hasta aquí nomas.

¿Esta decisión fue concertada con la vicepresidenta Mercedes Araoz y el congresista Carlos Bruce? Cada uno de nosotros tiene sus motivaciones, hemos emitido un comunicado pero al margen del ello, cada uno tomará sus propias decisiones, el haber renunciado los tres no significa que fue en conjunta o que nos vayamos a otra bancada, yo ya tomé mi decisión y es no estar agrupada, siguiendo la linea de gobierno, con un plan establecido apoyando al presidente.

¿El haber conformado el partido “Contigo” fue motivo? Yo soy ajena a una actividad partidaria, entonces más allá de partidos no tiene nada que ver, yo no hago vida partidaria, lo único que quiero es seguir trabajando como no agrupada.

¿Considera que PPK ya desapareció? Es que PPK cambió de nombre, lo que se mantiene es la bancada, y que se siga manteniendo hasta el último día.

¿Para no perder la representatividad? Claro que sí, mi decisión es única, es mi alejamiento por temas internos, yo me alejo de la bancada pero no del gobierno.