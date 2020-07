Anciana fallece en el hospital en corto tiempo e hijos se arrepienten de haberla llevado

Antonio Hualpa y sus hermanos no encuentran consuelo al haber perdido repentinamente a su madre Eulalia Cayllahua (63), y denuncian que su fallecimiento se debió a una supuesta negligencia médica en el hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa.

“Ella nos dijo que no la llevemos porque se iba morir en el hospital, pero no la escuchamos y ahora nos arrepentimos. Ahí no atienden bien a los adultos mayores y por eso se mueren”, comentó Antonio en medio del sollozo.

Recuerda que el 19 de julio ingresó por Emergencias y estuvo ahí hasta el día siguiente, cuando la llevaron al tercer piso para hospitalizarla. Se encontraba estable y mantuvo comunicación vía telefónica toda la mañana, pero a las 15:30 horas ya no contestó y al poco rato lo llamaron para indicarle que había fallecido.

Denuncian que hubo una negligencia médica

Al enterarse de la triste noticia acudieron al tercer piso donde encontraron a su madre al interior de una bolsa negra. “Mi hermano abrió la bolsa y ella todavía tenía signos vitales y su cuerpo estaba caliente. Le quitaron el oxígeno y murió. También tenía dos heridas en el abdomen y nos indicaron que fue porque le aplicaron morfina que no creo que se use para la COVID-19”, finalizó.