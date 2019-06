Anciano fue reportado como desaparecido por un error de EsSalud

Síguenos en Facebook

Nuevamente EsSalud hace noticia por un error cometido por supersonal. Y es que por una mala coordinación, generaron la “desaparición” de Juan Maximiliano Rondón Díaz (78), al no informar a tiempo a sus familiares que había sido internado en uno de sus establecimientos, cuando solo fue a una consulta. Blanca Rondón indicó a Correo que don Maximilianio había ido al hospital de Yanahuara por una consulta por presión alta y cardiología, pero no volvió a su casa, lo que la asustó. RECORRIDO. “Fui a preguntar a Yanahuara, me dijeron que lo derivaron al Edmundo Escomel, pero ahí me dijeron que lo atendieron a las 13:00 horas”, dijo.Preocupada por su paradero, colocó el jueves en la noche la denuncia de desaparición en la comisaría de Simón Bolívar.Los policías decidieron hacer el recorrido que hizo su padre, volviendo nuevamente al Edmundo Escomel.Pero ahora les dijeron que por una afección cardiaca fue referido al centro asistencial de Miraflores, de donde lo enviaron al Hospital Central de EsSalud.“Vamos a presentar la queja, porque esto no puede ocurrir”, dijo la atribulada familiar de Maximiliano.