Indiferentes. Corazones Mestizos reveló que adultos mayores infectados con COVID-19 son abandonados por sus familiares o personal de albergues de la ciudad en frente del área de Emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza. Ante la falta de cuidantes, y de personal médico, muchos de ellos que requieren atención más personalizada, terminan con otros males como los relacionados por falta de aseo.

Entre los casos que detectaron está el de un anciano del albergue el Buen Jesús que ingresó hace 3 días al centro médico y que hallado por los voluntarios Corazones Mestizos en pésimas condiciones. "Estaba con el pañal de hace días, mojado con orina desde los pies hasta el cuello. Le reclamé al doctor y le dije porque no le habían cambiado y me dijo que tienen personal", indica Viviana Curitumay, represente del grupo de colaboradores. La joven al consultar a la responsable del albergue, le indicaron que no podían atenderlo porque no les permitían el ingreso y no tenían trabajadores.

Ante la falta de apoyo, fueron los integrantes del grupo quienes lo asearon y cambiaron de ropa. Así como este caso, los voluntarios encontraron otros como es el de Felipe, una persona adulta cuyos familiares lo hicieron a un lado por miedo a contraer la enfermedad. En ambas historias, fue gracias a los voluntarios que lograron conseguir medicinas, balones con oxígeno, mantas y otros implementos para poder tratarlos.

Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al 998890689