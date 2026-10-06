El jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Ruperto Dueñas Carpio, advirtió hoy dos de cada 10 gestantes en la provincia de Arequipa presenta anemia y la cifra aumenta a cuatro en las zonas altas de Caylloma, principalmente en las zonas rurales de la provincia de Caylloma.

Dueñas recordó que hace aproximadamente tres años se realizó un estudio que evidenció la gravedad del problema en distritos como Tisco y Caylloma, donde el 68% y 70% de las gestantes, respectivamente, presentaban anemia. Ante esta situación, se impulsó un proyecto de intervención junto con los gobiernos locales para atender a gestantes y niños, estrategia que posteriormente se fortaleció mediante comités regionales, de la Red de Salud y de cada microrred.

El funcionario explicó que la reducción de la anemia ha sido progresiva. Indicó que hace dos años la prevalencia se encontraba alrededor del 24% y actualmente se ubica en aproximadamente 20.8%.

Antes de la pandemia de la COVID-19 se había logrado reducir el indicador hasta el 18%, resultado que incluso fue reconocido por representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, la emergencia sanitaria provocó un aumento de los casos y obligó a reforzar nuevamente las estrategias de prevención y tratamiento.

La autoridad de salud señaló que durante este año se programaron cinco semanas de lucha contra la anemia y en octubre se desarrollará la cuarta jornada. Afirma que en estas campañas se realizan tamizajes de hemoglobina, atención integral, sesiones demostrativas sobre alimentación y actividades de prevención.

En los casos detectados se comienza el tratamiento con sulfato ferroso, micronutrientes y alimentos ricos en hierro, proceso que debe mantenerse durante aproximadamente seis meses para lograr la recuperación de la persona afectada.

Dueñas manifestó que la situación es más controlable en las zonas urbanas debido a la mayor concentración de población y al acceso a los establecimientos de salud. En cambio, en las zonas rurales de Caylloma existen dificultades por la dispersión de las comunidades, las distancias, el déficit de profesionales y el limitado acceso a los servicios.

A ello se suman algunas costumbres alimentarias, debido a que parte de la población consume principalmente alimentos ricos en carbohidratos y no prioriza productos con hierro, pese a ser zonas productoras de carne y leche.

El jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma informó que la región se encuentra en una posición intermedia en el ránking nacional de anemia y destacó el trabajo articulado que realizan los comités de lucha contra esta enfermedad.