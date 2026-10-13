Arequipa: 100 patrulleros adquiridos por la Región se empolvan en la intemperie

Los 100 patrulleros 4x4 que el Gobierno Regional de Arequipa adquirió para la Policía Nacional permanecen expuestos al sol y al polvo en un almacén de la Gerencia Regional de Infraestructura, ubicado en Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado.

Los vehículos, que debían incorporarse al servicio policial, todavía no pueden entrar en funcionamiento porque no cuentan con placas de rodaje.

La consejera regional Yesenia Choquehuanca advirtió que las unidades permanecen en estas condiciones desde agosto de 2026, cuando fueron trasladadas del campo ferial Cerro Juli a este espacio abierto, debido a las actividades programadas por las fiestas de Arequipa.

Choquehuanca pidió al Gobierno Regional que tome medidas para proteger los vehículos y evitar que continúen deteriorándose, además de agilizar los trámites para que puedan ser distribuidos y puestos en servicio.

El Gobierno Regional recibió los patrulleros de la empresa Maquinarias S.A. por la modalidad de obra por impuesto con un costo de 18 millones de soles, en mayo de este año. Desde entonces, las unidades permanecieron almacenadas en Cerro Juli y luego fueron llevadas a Río Seco, donde están expuestas a las condiciones climáticas y a posibles robos.

A ello se suma el problema de seguridad del predio. Parte del muro perimétrico colapsó y fue reemplazado por planchas de calamina, una protección que no garantiza seguridad.

SIN PLACAS

Pese a que los vehículos fueron recibidos en mayo, el Gobierno Regional todavía no cuenta con las placas de rodaje, un trámite pendiente que impide su puesta en funcionamiento.

Mientras no se resuelva esta situación, los 100 patrulleros seguirán sin incorporarse al patrullaje policial, pese a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en Arequipa.