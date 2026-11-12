La región Arequipa se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entre enero y septiembre de este año, el programa Warmi Ñan registró 12 mil 663 casos, de los cuales el 78,5 % (9 mil 942) corresponde a agresiones contra mujeres.

Giselle Chalco, coordinadora territorial de Warmi Ñan, señaló que la institución brinda atención integral y patrocinio legal a las víctimas, cuyos casos son derivados posteriormente a los operadores de justicia para el seguimiento correspondiente.

ATAQUES

Uno de los hechos más recientes se registró el fin de semana en el sector de El Arenal, en el distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay, donde una madre de familia fue brutalmente agredida por su expareja. Sobre este caso, Chalco indicó que el programa tomó contacto con la hermana de la víctima para realizar el seguimiento respectivo y brindarle el apoyo necesario.

El grupo etario con mayor incidencia de violencia corresponde a personas de entre 18 y 59 años, que concentran más del 52 % de los casos. Le siguen los menores de 0 a 17 años, quienes representan el 39 % de las denuncias atendidas.

Respecto a las modalidades de agresión, la violencia psicológica es la más frecuente, al concentrar el 51% de los casos registrados, seguida de la violencia física, con el 33 %.En lo que va del año, Arequipa reporta siete feminicidios y 19 tentativas de feminicidio, cifras que evidencian la persistencia de este grave problema social.

La funcionaria recordó que las víctimas pueden llamar a la Línea 100 para denunciar hechos de violencia y recibir orientación especializada. Este servicio gratuito está disponible las 24 horas del día durante todo el año.