Cuatro investigados por transportar casi 48 kilos de alcaloide de cocaína, que presuntamente tenían como destino Bolivia, permanecerán 15 meses en prisión preventiva. La droga fue descubierta en un compartimento secreto de uno de los vehículos en los que se movilizaban por la provincia de Camaná.

Los investigados fueron identificados como Marcial F. Ch., Juan G. Ñ., Emerson P. P. y Yuri Q. P. Todos fueron intervenidos la noche del 27 de octubre durante un operativo policial realizado en el sector de Puente Fierro, cuando se desplazaban en dos vehículos.

Durante la revisión de una de las unidades, los agentes encontraron varios paquetes escondidos en un compartimento acondicionado para ocultar la carga. Con la presencia del Ministerio Público y la Defensa Pública, se realizó la inspección, que permitió contabilizar 48 paquetes con un peso total de 47 kilos y 790 gramos de alcaloide de cocaína. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de droga.

Según las primeras investigaciones, el cargamento habría salido del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y tenía como destino Bolivia. Los dos vehículos utilizados para el traslado fueron incautados y la sustancia quedó bajo cadena de custodia.

Tras permanecer 15 días detenidos preliminarmente, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los cuatro investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en la modalidad de transporte.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Sandra Melissa Pérez Infantas presentó como sustento las declaraciones de los policías que participaron en la intervención, el hallazgo de la droga y los resultados de las pruebas realizadas a los paquetes.

La Fiscalía también advirtió que algunos de los investigados tienen otras investigaciones en curso y no cuentan con arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Además, sostuvo que, de ser hallados culpables, podrían recibir penas superiores a los 17 años de cárcel, por lo que existiría riesgo de fuga.

Finalmente, el juzgado de turno declaró fundado el pedido y ordenó 15 meses de prisión preventiva para permitir que continúen las diligencias pendientes. La investigación fue declarada compleja y no se descarta que los cuatro hombres estén vinculados a una presunta organización criminal.