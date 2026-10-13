Un abogado fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por cobrar S/ 4,000 a los familiares de un interno del penal de Socabaya, a quienes hizo creer que podía influir en una fiscal para conseguir su libertad.

El sentenciado, identificado como Claudio P. F., era el defensor particular de Marvin Loloy Yovera, quien permanece recluido por la presunta comisión del delito de hurto agravado. Según los hechos acreditados durante el juicio, el abogado aseguró a los familiares que podía influir en la fiscal que estaba a cargo de la investigación para obtener la liberación del detenido a cambio del dinero.

Sin embargo, el dinero solicitado terminó en manos del propio abogado, quien habría hecho creer a los familiares que el pago estaba destinado a la representante del Ministerio Público, cuando en realidad era para su beneficio personal.

La condena fue dictada por el Segundo Juzgado Penal Transitorio Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, a cargo del juez José Málaga Pérez, por el delito de tráfico de influencias.

Además de los cuatro años de prisión efectiva, el magistrado impuso al abogado cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la prohibición de ejercer su profesión por cuenta propia durante el mismo periodo.

También deberá pagar una multa de S/ 5,250 y una reparación civil de S/ 5,000 a favor de la parte agraviada.

La sentencia fue emitida en primera instancia. Su ejecución se realizará conforme a lo dispuesto por el órgano judicial una vez que quede consentida o ejecutoriada.