El uso de piscinas que no hayan sido inspeccionadas ni cuenten con la certificación de la Dirección de Salud Ambiental (Desa) de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), puede generar problemas en la salud de los bañistas y es lo que permitió el alcalde provincial de Camaná, Jaime Mamani Alvarez, quien abrió el parque acuático, ubicado en el balneario de Cerrillos, sin tener la calificación de “saludable”.

A través de las redes sociales, la Municipalidad Provincial de Camaná, promocionó la reapertura de la piscina y durante la mañana del último sábado, abrió las puertas para el ingreso de decenas de veraneantes.

“Me siento emocionado porque este trabajo estaba abandonado. Hemos hecho todo de forma ordenada con el compromiso de sacar este proyecto porque es el emblema turístico de Camaná”, dijo la autoridad durante la ceremonia de reapertura en la que, además, participó la consejera de dicha provincia, Norma Ortega, quien resaltó la voluntad política del alcalde por cumplir su propuesta de campaña.

NO ES SALUDABLE

Tras la inauguración, permitieron el ingreso de los veraneantes a la piscina. Eso no tendría por qué ser cuestionado y no tendría nada de malo si no fuera porque la DESA nunca hizo una inspección al establecimiento para revisar el correcto funcionamiento de sus servicios higiénicos, duchas, vestuarios y sobre todo, la recirculación del agua y la calidad de la misma para evaluar si la carga de cloro, turbidez y coliformes termotolerantes, están dentro de los parámetros establecidos por la norma sanitaria.

La ingeniera Cely Bustamante, responsable de piscinas de la DESA, informó que hasta ayer, la municipalidad de Camaná no había solicitado la inspección del complejo para obtener la calificación de piscina saludable, la única certificación que permite su uso.

Ayer, la Geresa emitió el reporte de las piscinas autorizadas y calificadas como saludables para los bañistas, de las 106 que hay en la región Arequipa, solo 49 tienen esta calificación y no figura el parque acuático de Camaná. La única alberca de Camaná que cumple con los estándares de Salud es la del hotel de turistas.

“El empleo de las piscinas que no tienen autorización son un verdadero riesgo para la salud de quienes la usan, puede afectar la piel y los ojos”, dijo la ingeniera Cely Bustamante tras señalar que no tenían conocimiento de que la municipalidad había abierto la piscina sin la autorización correspondiente.

Varias autoridades asistieron a la ceremonia de apertura, (FOTO: Difusión)

SIN RESPUESTA

Correo llamó insistentemente al alcalde de Camaná para que explique cuál fue el criterio técnico para abrir la piscina, incluso le dejamos las preguntas en el chat de WhatsApp que el burgomaestre leyó por el “check azul”, pero nunca hubo respuesta.

Hicimos lo mismo con la consejera Norma Ortega, quien avaló la reapertura del parque acuático e incluso fue la encargada del brindis de honor en la ceremonia de reapertura, pero tampoco respondió a los mensajes y llamadas telefónicas.

Lo curioso es que a tan solo dos días de abrir las puertas a los bañistas, la municipalidad de Camaná volvió a cerrar el complejo, a través de sus redes sociales informaron que el cierre sería solo el día miércoles para darle mantenimiento y ayer informaron que continuará cerrado para tratar las aguas de los estanques.

