Irma Linares Perea, representante de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Arequipa, informó ayer en el taller realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en el Campo Ferial Cerro Juli que se han identificado 155 puntos críticos en la región que requieren atención preventiva.

De acuerdo con el reporte presentado, 101 se encuentran en la provincia de Arequipa, 35 en Caravelí, siete en Castilla, uno en Condesuyos, 10 en Islay y uno en La Unión. Estas zonas presentan distintos niveles de exposición ante peligros naturales.

En la provincia de Arequipa es una de las principales preocupaciones son las inundaciones y la activación de quebradas durante la temporada de lluvias. Entre los puntos identificados figuran Chullo, Pato en Alto Selva Alegre, San Lázaro, Los Incas y Pozo Negro en Paucarpata, sectores que registran antecedentes de emergencias.

La especialista recordó la reciente activación de quebradas en la ciudad y la necesidad de ejecutar medidas preventivas para evitar nuevos daños.

Linares también advirtió sobre los escenarios de riesgo vinculados al déficit hídrico, que podrían comprometer a la población, la superficie agrícola y la actividad pecuaria, especialmente en las zonas altoandinas.

La directora del SENAMHI, Grinia Ávalos Roldán, advirtió ayer que las condiciones del fenómeno El Niño extraordinario se prolongarían hasta febrero del 2027 y esta proyección obliga a las autoridades y pobladores a prepararse ante los posibles efectos climáticos en Arequipa.

“Es fundamental conocer cómo se manifestará el fenómeno en el ámbito regional, especialmente por sus consecuencias en la agricultura, los caudales de los ríos y la ocurrencia de eventos extremos”, señaló.

CALENTAMIENTO DEL MAR

Yuri Escajadillo, representante de la Subdirección de Vigilancia del Clima del SENAMHI, explicó que el calentamiento del océano Pacífico no se limita a la superficie, sino que también se presenta a profundidades de entre 100 y 400 metros frente a las costas peruanas.

Precisó que estas condiciones no desaparecen en pocos días, debido a que las aguas requieren meses para enfriarse. Además, señaló que se registran anomalías de temperatura de entre cuatro y seis grados Celsius en determinadas zonas del Pacífico, lo que evidencia la intensidad del calentamiento oceánico.

Informó que los pronósticos internacionales contemplan una elevada probabilidad de que el episodio en desarrollo alcance una intensidad excepcional, mientras que el calentamiento continúa aumentando y su punto máximo se proyecta hacia fines de año. Estas condiciones podrían repercutir en las temperaturas y las precipitaciones que se registren en el país, incluida Arequipa.

INCENDIOS

El especialista SENAMHI, José Luis Ticona, advirtió sobre las condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales en Arequipa debido al aumento de las temperaturas, la baja humedad y la presencia de vientos.

Señaló que estos factores dificultarían las labores para controlar y extinguir el fuego, como ya ocurrió en otras regiones del país, entre ellas Cusco y Puno.

Ticona explicó que el Senamhi mantiene los avisos por aumento de temperaturas en la costa y la sierra, así como las alertas relacionadas con los vientos que pueden favorecer la expansión de las llamas.