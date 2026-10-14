Una familia fue atada de pies y manos dentro de su vivienda por una banda de delincuentes que, tras amenazarla de muerte con armas de fuego, se habría apoderado de más de 250 mil soles en efectivo y varios teléfonos celulares.

El asalto ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada en la asociación Casa Huerta La Nueva Molina, en el distrito de Uchumayo, ubicada a cinco minutos del peaje de la Variante de Uchumayo.

Ana Arias S. (53) denunció que varios sujetos irrumpieron en su rústica vivienda y, bajo amenazas, redujeron a todos los integrantes de la familia para exigirles la entrega del dinero.

Según la denuncia, los hampones registraron cada ambiente del inmueble hasta encontrar una mochila que contenía 250 mil soles, producto presuntamente de la venta de terrenos, además de 2.500 soles provenientes de otras actividades comerciales. Los delincuentes también se llevaron tres teléfonos celulares para impedir que las víctimas pudieran comunicarse de inmediato con la Policía.

Tras lograr liberarse por sus propios medios, la propietaria acudió a la comisaría de Uchumayo para formalizar la denuncia por el robo de la fuerte suma de dinero. El caso quedó a cargo de los detectives del área de Robos de la Divincri, quienes, junto a peritos de Criminalística, realizaron diligencias en la vivienda para recoger evidencias e identificar a los responsables del atraco.