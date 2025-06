Luego de siete meses de espera, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció que Japón será el país que ejecutará la puesta a punto en Majes Siguas mediante una asistencia técnica e integral que durará cinco años y tres meses bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Pero no solo eso, Manero reiteró que con estas obras (que incluyen una represa intermedia) se podrá dar paso a Majes III, con la ampliación de la frontera agrícola en 23 mil hectáreas. La asistencia técnica para esta nueva fase estará también a cargo del gobierno japonés.

“A este contrato con el gobierno de Japón le vamos a incluir el desarrollo de la infraestructura para Majes III también, eso es 23 mil hectáreas de ampliación de frontera agrícola”, anunció.

Lo que no dijo el ministro es dónde estarán estas hectáreas y cómo es que se garantizará el riego. A juicio de entendidos, como el ingeniero Huber Valdivia, estas podrían ser las zonas que ya habían sido consideradas cuando se habilitó la represa de Condoroma y el área agrícola de Pampa Baja, pero no queda claro el sistema de irrigación. Isaac Martínez, exgerente de Autodema, estimó ayer que no es posible hablar de una tercera etapa con el dique de la cuenca intermedia, que es demasiado caro y poco útil. “Está en una quebrada, a la larga estará colmatado”, sentenció, al enfatizar que habría sido preferible ampliar el túnel de derivación de agua para garantizar el riego de las hectáreas en la primera etapa. Espera que el gobierno japonés pueda dar una alternativa para este caso.

En la presentación del país ganador de la Puesta a Punto en el MIDAGRI, también estuvo el gobernador Rohel Sánchez, quien tampoco dio detalles de la mencionada tercera etapa.

Aun así, el ministro Manero también anunció la licitación de 8.000 nuevas hectáreas de terrenos agrícolas en Majes I, para llegar a las 24 mil que se había considerado en esta etapa, ya que solo estámn asignadas 16.000.

Ya el gobierno regional está coordinando con ProInversión y probablemente se haga a inicio del próximo año”, añadió.

Sobre Majes II, el Midagri indicó que aún se encuentra en proceso de resolución arbitral, con una definición esperada antes del 28 de julio.