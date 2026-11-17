Un hombre de 36 años resultó herido de bala tras ser atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 10:00 p. m., en la asociación de vivienda Consorcio Taller Arequipa, zona 0, en el distrito de Yura.

La víctima, identificada como Hernán Paccotico Quispe, recibió un disparo en el abdomen y fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece bajo atención médica y con custodia policial.

Según las primeras investigaciones policiales, el hombre fue encontrado tendido en la puerta de su vivienda por su hermana, quien regresaba a casa después de salir. La mujer escuchó un disparo mientras se acercaba a la vivienda y, al llegar, encontró a su hermano herido.

Las primeras indagaciones señalan que dos hombres a bordo de una motocicleta habrían realizado el disparo y luego escapado. Sin embargo, aún se desconoce el motivo del ataque.

Personal de la unidad de Homicidios investiga si se trató de un intento de asalto o de un posible ajuste de cuentas. También trabaja para identificar y ubicar a los responsables.

Los agentes esperan que el herido se estabilice para tomarle su declaración y conocer más detalles sobre lo ocurrido.