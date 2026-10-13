Los trabajos de reparación vial y señalización en la Av. Virgen del Pilar, en el Cercado de Arequipa, comenzarán este miércoles 14 de octubre y se prolongarán durante 60 días, con un presupuesto de 2 millones 201 mil soles. La intervención se ejecutará en tres tramos, con desvíos vehiculares para particulares y unidades de transporte público.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, la primera etapa comprenderá el tramo entre la Av. Daniel Alcides Carrión y la calle Francisco Mostajo. Los vehículos que lleguen desde Socabaya o el hospital Honorio Delgado Espinoza deberán girar a la derecha por la Av. Independencia, tomar la calle Trabada y continuar por Francisco Mostajo o por la avenida Virgen del Pilar, según las rutas habilitadas.

La segunda etapa abarcará el sector comprendido entre el cruce de la calle Francisco Mostajo con la Av. Dolores. Para continuar su recorrido hacia Dolores, los conductores podrán utilizar las calles García de Carbajal y Víctor Lira, así como la avenida Independencia, de acuerdo con el plan de desvíos.

El tercer tramo comprenderá la avenida Virgen del Pilar, desde su intersección con la avenida Dolores hasta la calle Nicolás Silva.

Durante los dos meses de trabajos, los conductores deberán prestar atención a la señalización provisional y utilizar las rutas alternas habilitadas para evitar demoras. La ejecución por etapas permitirá intervenir distintos sectores de la vía durante el periodo previsto por la municipalidad.