El cierre de la Institución Educativa Fiscalizada N.º 41505 en Orcopampa, provincia de Castilla, ya está definido. El servicio educativo solo continuará hasta diciembre de este año, por lo que 255 estudiantes de inicial, primaria y secundaria deberán buscar vacantes en otros colegios.

La directora de la UGEL Castilla, Lorena Aragón, confirmó a Correo que la institución educativa dejará de funcionar al finalizar el año escolar. Ante esta situación, señaló que existen otras alternativas para que los escolares continúen sus estudios.

Entre las opciones figuran las instituciones educativas José Miguel Morales Dasso y Alberto Benavides de la Quintana, que cuentan con los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. También están el colegio Alberto Flores Galindo, que ofrece secundaria, y la institución educativa de nivel inicial de Orcopampa. A estas alternativas se suman algunos colegios particulares.

El cierre fue solicitado por la minera Buenaventura, empresa que durante años financió el funcionamiento del plantel. Entre sus argumentos señaló que ya no cuenta con presupuesto para cubrir los sueldos de los docentes, el mantenimiento de la infraestructura y los servicios básicos.

La clausura estaba prevista para el año pasado, pero los trámites presentados por la minera no se concretaron a tiempo. Por ello, se amplió el financiamiento del servicio educativo hasta diciembre de 2026.

El colegio fue creado hace aproximadamente cinco décadas, ante la falta de instituciones educativas en Orcopampa y la necesidad de brindar educación a los hijos de los trabajadores de la compañía minera.

Sin embargo, la decisión del cierre del colegio generó rechazo de los padres de familia, quienes no creen que Buenaventura carezca de recursos para mantener el colegio, especialmente por las utilidades que obtiene la empresa debido al incremento del precio de los minerales.

Frente a esta situación, los padres anunciaron que este martes 17 de noviembre viajarán a Arequipa para realizar una protesta en la Gerencia Regional de Educación y exigir que se busque una solución que evite el cierre del plantel.