La selección de vóley del Colegio María Auxiliadora de Arequipa alcanzó el primer puesto en el Campeonato por el Centenario de la Casa de Huánuco, con respecto a la red de colegios María Auxiliadora. En este evento participaron deportistas de los centros educativos de Lima, Huancayo, La Merced, Cusco, entre otros.

La directora, sor Bersabeth Chávez, junto con sor Nancy Candia y sor Alicia Huamaní, felicitó a las arequipeñas y al profesor Orlando Fuentes, entrenador de la selección, por el compromiso y la dedicación en este encuentro.

EQUIPO CAMPEÓN

El equipo estuvo integrado por Rosario Aliaga Mere, Denisse Alvarado Flores, Mishell Alvarado Flores, María Arnao Bustamante, Delia Fernández Ayvar, Cherry Lizarbe Chirinos, Naomi Mendoza Carhuas, Astrid Pucapuca Becerra, Jhade Reinoso Flores, Sommer Vargas Colque, Bianca Zúñiga Romero.

Desde la institución señalaron que el logro llena de orgullo a la comunidad educativa y refleja el esfuerzo de cada estudiante en cada compromiso. “Felicitaciones a nuestras campeonas por demostrar que, con esfuerzo, unión y espíritu salesiano, se alcanzan grandes metas”. Asimismo, antes del inicio de clases, se hizo mención a las deportistas representantes de Arequipa.

Cabe mencionar que también se realiza un campeonato interdistrital en las categorías Sub-13 y Sub-15, por lo que buscan ser referentes a nivel regional. Como se recuerda, en anteriores torneos se llevaron el trofeo y medallas de campeonas en el deporte de la net alta.

Arequipeñas consiguen títulos. Foto: GEC.

Arequipeñas consiguen títulos. Foto: GEC.