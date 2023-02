Pasados los primeros días de la emergencia en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en Camaná, lo que viene ahora es ver si es o no posible la reubicación de los asientos mineros donde habitan cerca de 30 mil personas.

Una de las zonas más dañadas, con el 90% de viviendas afectadas, es Posco Misky.

En las evaluaciones de tierra efectuadas esta semana, se ha ubicado un área de 18 hectáreas donde se piensa será posible la reubicación de las 1820 familias de Posco Miski, Venado de oro y San Martín.

Lo que ha quedado claro es que estas poblaciones no pueden volver a ocupar la quebrada, arrasada por el huaico, por lo que se analiza con el Instituto Geofísico la situación del suelo y si esta extensión está o no concesionada a algún tercero. El lugar ha sido denominado Las Pampas de San Martín, señaló ayer el gobernador Rohel Sánchez, quien precisó que la propuesta será planteada a la oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa para que vea lo concerniente con el Ministerio de Vivienda. En ese sentido, refirió, se está analizando el tema legal.

ACCIONES

Para socializar este problema, el gobernador se reunió el sábado con los alcaldes de la provincia de Camaná, a quienes se les explicó la imposibilidad de mantener a las personas en el lecho de torrentera.

Hasta ahora, el informe de emergencia da cuenta de 18 fallecidos, 20 desaparecidos, 1984 damnificados, 4320 afectados, 496 viviendas destruidas, 20 inhabitables, 8 colegios afectados y 1064 viviendas afectadas en Urasqui, Secocha, San Martín y Misky. Pese a que se ha llevado hasta el lugar 71 toneladas de ayuda, no se ha podido abarcar toda la zona afectada y en los pobladores altos esta tarea no está completa. Sánchez reconoce que hay lentitud, pero alega que las pistas quedaron bloqueadas por el lodo, y no es posible llevar un helicóptero hacia la parte alta de la quebrada. La ayuda llegará por tierra, ahora que ya se ha comenzado a habilitar un camino. Parte de esta carga deberá ser llevada en hombros, por los cerros.

EMERGENCIA

Pero esta no es la única emergencia que está atendiendo el Gobierno Regional. El fin de semana, junto a representantes del Ejecutivo nacional, se vio la necesidad de declarar en emergencia a siete de las 8 provincias de la región, lo que pasa por un trabajo de detalle en los municipios distritales y provinciales involucrados.

Sánchez alega que el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Salud y el de Transportes y Comunicaciones están involucrados en estas atenciones.

GOYENECHE

El jueves en la noche, se tuvo que atender un pedido de la comunidad del hospital Goyeneche, porque el local se inundó. Esto ha servido para declarar al centro de atención en colapso absoluto, porque hay ambientes inservibles por su deterioro en el tiempo y que no pueden ser intervenidas por ser patrimonio monumental.

“En la práctica no sirve, se necesitan 19 millones para poner en funcionamiento algunos ambientes, pero esto no es lo ideal, lo que se necesita es un nuevo hospital”, dijo.