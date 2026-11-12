Los adultos mayores son los más afectados por las enfermedades respiratorias en Arequipa. Desde enero hasta la fecha, la región registra 272 muertes a causa de la neumonía e infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales el 95,5% corresponde a personas mayores de 60 años, según el último boletín epidemiológico de la Gerencia Regional de Salud (GERESA).

La situación también se refleja en la cantidad de personas afectadas. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N.° 43, se notificaron 6 mil 99 casos de neumonía en los diferentes grupos de edad durante este año.

Frente a estas cifras, la coordinadora regional de Inmunizaciones de la GERESA, Giovanna Valdivia Manrique, advirtió que los adultos mayores tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad, que pueden llevarlos a ser hospitalizados e incluso causarles la muerte.

Otro de los factores que preocupa a las autoridades sanitarias es que más del 30% de los adultos mayores de Arequipa todavía no estaría vacunado contra el neumococo. Según las cifras preliminares de la GERESA, la región tiene una población estimada de más de 200 mil personas mayores de 60 años.

La especialista pidió a los familiares no descuidar la protección de sus padres y abuelos, y acompañarlos a los establecimientos de salud para recibir la vacuna contra el neumococo, que es gratuita y está disponible durante todo el año. Según el esquema nacional de vacunación, los adultos mayores deben recibir una dosis de esta vacuna y aplicarse anualmente la inmunización contra la influenza.

Además, recomendó mantener los ambientes ventilados, lavarse frecuentemente las manos, abrigarse ante los cambios de temperatura y acudir oportunamente a un establecimiento de salud si presentan síntomas respiratorios.

La GERESA recordó que los niños menores de cinco años también forman parte de los grupos vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, por lo que pidió a las familias mantener al día sus vacunas y evitar la automedicación.