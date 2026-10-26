Arequipa terminará el año escolar con más colegios dañados que al inicio. La cifra de instituciones educativas afectadas por las lluvias pasó de 135 a 146, un incremento de 11 planteles durante el año.

Al inicio de las clases, la emergencia ya comprometía colegios de las UGEL Norte, UGEL Sur y Caylloma, donde se reportaron daños en la infraestructura educativa.

El primer reporte advertía sobre afectaciones de distinta magnitud, desde leves hasta severas, lo que evidenciaba la necesidad de intervenir los planteles para garantizar condiciones adecuadas a los estudiantes. El gerente regional de Educación, Marco Choque, reconoció que el número de instituciones afectadas aumentó y que la región no recibió aulas prefabricadas del Ministerio de Educación para atender parte de esta demanda.

“Lamentablemente, en lo que va del año, no hemos recibido ni una sola aula prefabricada en la región Arequipa”, manifestó Choque.

Según explicó, la Gerencia Regional de Educación (GREA) presentó los sustentos y reiteró sus solicitudes a cada representante del Gobierno central, pero no obtuvo una respuesta favorable a inicios del presente año.

SOLICITUD DE AULA

El funcionario precisó que inicialmente solicitaron 141 aulas prefabricadas. Añadió que la semana pasada se reunió con el viceministro de Gestión Institucional y su equipo, incluido el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), donde les indicaron que la gestión anterior no había dejado aulas para atender las necesidades pendientes.

Pese a los pedidos realizados, el reporte de infraestructura de la GREA registra actualmente 146 instituciones educativas afectadas. Choque sostuvo que los daños aumentaron durante el año por las lluvias y otros problemas, pese a los esfuerzos que, según indicó, realizaron el Gobierno Regional de Arequipa y los municipios.

Las mayores necesidades se concentran en las zonas norte y sur de la región, además de La Joya y El Pedregal, donde el crecimiento de la población escolar ha incrementado la presión sobre la infraestructura disponible. Choque advirtió que, para atender la demanda de estas últimas jurisdicciones, sería necesario llegar a 46 estudiantes por aula y trabajar en dos turnos.