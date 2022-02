Son por lo menos cuatro los nombres que baraja el presidente Pedro Castillo para premier, señaló el congresista por Arequipa (Acción Popular) Edwin Martínez, quien el domingo se reunió con el jefe de Estado.

En diálogo con Radio Yaraví, el parlamentario precisó que las alternativas que el jefe de Estado le presentó para Primer Ministro incluyen al exministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto, el ex ministro de Justicia Roger Najar, el excanciller Óscar Maúrtua, y un ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (no mencionó el nombre).

Edwin Martínez enfatizó que en la reunión con el presidente Castillo se vieron varios “cuadros” para Premier y el jefe de Estado le solicitó una opinión, fue ahí cuando vio los nombres. Aunque no quiso señalar cuál fue su opinión, si enfatizó que dejó claro que Najar sería la peor alternativa. “Eso ya no lo resistiría ni la población ni el Congreso...el presidente en su momento escucha, pero nadie sabe lo que va a suceder mañana”, expresó haciendo mención a que Castillo “no es consistente... hay un gabinete de asesores que parece que no le ayudan en nada”.

El congresista arequipeño explicó que la cita con el mandatario surgió luego que canalizará un encuentro del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia y el ministro del interior Alfonso Chávarry. De inicio, conversó con el presidente sobre la inseguridad en la región, el proyecto Majes Siguas II y la culminación de hospitales en provincias. Fue luego cuando hablaron de la contaminación ocasionada por Repsol y la situación política nacional.