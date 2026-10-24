Arequipa dejó de invertir aproximadamente US$ 300 millones en infraestructura durante los últimos años debido a la falta de un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), mientras que el déficit habitacional aumentó de 55 mil a cerca de 100 mil viviendas en cuatro años, advirtió ayer Julio Cáceres Arce, representante de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Asimismo, señaló que la ausencia de una planificación para la expansión urbana limita el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de vivienda social, debido a que los inversionistas no tienen certeza sobre las zonas donde pueden ejecutar nuevas construcciones. Esta situación también favorece el crecimiento desordenado de la ciudad y las invasiones.

“En los últimos cinco años, o un poco más, Arequipa ha dejado de generar valor en vivienda social por más de 700 millones de dólares”, afirmó. Según explicó, esta cifra corresponde al valor de vivienda social que se ha dejado de producir.

Cáceres Arce indicó que la oferta habitacional resulta insuficiente frente a la demanda, con un requerimiento anual aproximado de 4 mil viviendas. Por ello, criticó la falta de definición de las áreas de expansión urbana, ya que dificulta la planificación de nuevos proyectos.

NUEVO PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO

Capeco presentó en enero un listado de 29 observaciones al nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano ante el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA). Cáceres indicó que algunas fueron incorporadas, pero otras aún no han sido atendidas en la propuesta que debe pasar a evaluación municipal.

Las observaciones comprenden aspectos técnicos y territoriales, entre ellos la clasificación de terrenos eriazos que podrían incorporarse a zonas urbanas, áreas rurales que tendrían que cambiar de categoría y sectores urbanos que, según el gremio, no deberían estar considerados como tales.

“Hay temas de área territorial, de abordaje de zonas eriazas que tienen que pasar a urbanas, o zonas rurales que tienen que pasar a urbanas; o, a la inversa, zonas urbanas que no deberían estar consideradas como tal”, señaló.

Agregó que estos cuestionamientos deben resolverse, pues de lo contrario podrían generar controversias durante la aplicación del instrumento. De igual forma, indicó que el PDM debe establecer dónde puede crecer la ciudad y qué áreas deben conservarse, además de ordenar aspectos como la planificación vial y el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Frente a la demora en la aprobación del instrumento urbano, el gremio busca reunirse con el alcalde provincial electo, Manuel Vera, para conocer su posición y compromiso respecto a la aprobación e implementación del nuevo PDM. Cáceres Arce sostuvo que la próxima gestión municipal tendrá un papel decisivo en la definición del futuro crecimiento urbano de Arequipa.

RIESGOS ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, las advertencias sobre el fenómeno de El Niño podrían afectar al sector construcción, principalmente por la escasez de agua que se prevé en zonas del sur del país. Sin embargo, indicó que todavía no cuentan con una estimación del impacto que tendría esta situación en la ejecución de obras en Arequipa.

Cáceres Arce explicó que el impacto en infraestructura sería mayor en el norte y la zona central del país, mientras que en la costa sur se esperan precipitaciones importantes y en las zonas altoandinas existe riesgo de sequía. Añadió que las consecuencias dependerán de la intensidad de los eventos climáticos y de los daños que se registren.

Precisó que el sector aún no puede establecer cuántas obras podrían paralizarse ni cuánto tiempo durarían las eventuales interrupciones. La aplicación de esta medida dependerá de la evaluación de los daños y de las condiciones que se presenten en cada empresa.

DESORDEN

Durante la presentación se advirtió el crecimiento desordenado de la ciudad, principalmente en el Cono Norte, donde existen asociaciones que no registran ningún título; incluso ocupan terrenos del Estado.

A esto se suma la ocupación de terrenos en zonas declaradas peligrosas y que nunca estarán incluidas dentro del PDM.