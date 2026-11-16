Arequipa: Delfín queda varado en Camaná y bañistas intentan devolverlo al mar

Un delfín quedó varado en el balneario de La Punta, en la provincia de Camaná, luego de que las olas lo arrastraran hasta la orilla y le impidieran regresar al mar. El hecho fue registrado en video por los bañistas que se encontraban en la zona.

En las imágenes se observa cómo varios hombres intentan ayudar al animal empujándolo hacia el agua para que pueda alejarse de la orilla. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las olas volvían a arrastrarlo hacia la playa.

Este hecho generó tristeza entre los bañistas, quienes sospechan que el delfín podría encontrarse en mal estado de salud, debido a que no lograba nadar mar adentro por sus propios medios.

Este nuevo varamiento ocurre semanas después de que una ballena fuera encontrada en el litoral arequipeño. Ambos casos han llamado la atención sobre la presencia de cetáceos en las playas de la región.

El hecho se atribuye como una consecuencia del fenómeno El Niño, debido al calentamiento de la temperatura del agua en el mar.