Tras casi dos semanas de investigación, agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa capturaron a José Miguel Mendizábal Vilca (41), señalado como el presunto autor del asesinato de su amigo John Edward Rodríguez de la Cruz (37) el 3 de octubre.

El crimen sucedió en la vivienda del investigado, en la tercera etapa de la urbanización Guardia Civil, Paucarpata. Según las pesquisas, ambos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento y luego se trasladaron al inmueble de Mendizábal, donde continuaron bebiendo hasta que se produjo una discusión que terminó con el apuñalamiento de Rodríguez de la Cruz, quien recibió una mortal herida en el pecho.

Tras el crimen, los detectives de Homicidios iniciaron diligencias para reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, el sospechoso no habría colaborado con las investigaciones, por lo que, con los elementos de convicción recabados, la Fiscalía solicitó su detención preliminar, que fue declarado fundado por el Poder Judicial el último lunes, que además autorizó el allanamiento y descerraje del inmueble.

Personal policialdetivo a Mendizábal en su vivienda. Incautaron cinco cámaras de seguridad, tres computadoras portátiles y una tableta electrónica. Un perito de criminalística recogió una muestra de material biológico hallada en forma de goteo en el inmueble.

Siete días de detención preliminar ordenó el juzgado para las investigaciones preliminares.