Una explosión registrada esta madrugada causó daños en el techo de una cevichería ubicada en la cuarta cuadra de la avenida Junín, en el distrito de Mariano Melgar. El ataque ocurrió frente a la sede del Poder Judicial y a pocos metros de la base de cámaras de videovigilancia de la municipalidad.

El estallido ocurrió minutos después de la medianoche, el artefacto detonó en el techo de calamina del inmueble 402-B. El propietario, Kenyi R.S. (31), contó a la Policía que escuchó la explosión en la parte superior de su vivienda, donde funciona el establecimiento.

Tras la alerta, agentes de la comisaría de Mariano Melgar acudieron al lugar para custodiar la escena

Al lugar también se trasladaron los especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) y personal de Criminalística de la Policía Nacional.

Durante la inspección, los especialistas encontraron un agujero de un metro de diámetro en el techo de calamina. Además, la onda expansiva también provocó daños en la luna lateral izquierda de una camioneta de placa F8K-580, estacionada en la calle.

Por los restos hallados, los delincuentes habrían utilizado un artefacto pirotécnico, aparentemente un petardo. El personal de la sección de Secuestros de la Divincri, investiga si el atentado está vinculado o no a un presunto caso de extorsión.