Policías de la comisaría de San Juan de Tarucani no solo se encargan de resguardar a los pobladores de la zona sino que con frecuencia también realizan donativos en favor de quienes más lo necesitan como es el caso de Inocencia Castro Álvarez que quedó viuda con cuatro hijos.

La madrugada del 18 de junio, Arturo Arque Álvarez (36) fue encontrado por los agentes de San Juan de Tarucani a un costado del km 144 de la antigua carretera Arequipa - Puno. Estaba gravemente herido tras despistarse en su motocicleta, mientras retornaba a su vivienda.

Pese a que fue auxiliado y trasladado al hospital Goyeneche, el obrero no pudo recuperarse falleciendo después de cuatro días de ocurrido el accidente.

AYUDA

El personal policial supo que el obrero, que había llegado al distrito de Tarucani para laborar en obras de la municipalidad, dejó a su esposa con ocho meses de gestación y tres menores de edad por lo que ubicaron a Inocencia Castro a quien brindaron su ayuda.

Con el dinero recaudado de los agentes, compraron alimentos de primera necesidad, ropa de abrigo para los niños, un juego de cama y un coche para el bebé que está por nacer. “Nosotros estamos siempre prestos a servir a la ciudadanía dándole no solo seguridad sino también ayuda cuando lo necesita y ahora la señora requería de apoyo que no lo buscó, sino que se lo dimos desinteresadamente”, dijo el SO superior Félix Cáceres.

