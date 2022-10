Dirigentes de asociaciones de vivienda Apipa y José Luis Bustamante y Rivero, en el Cono Norte, rechazaron la pretensión de los empresarios del transporte urbano para aumentar el precio del pasaje. Criticaron además el mal servicio que brindan estas unidades y el maltrato a los pasajeros. La mayor crítica fue dirigida al anuncio de los microbuseros de hacer huelga, si no se acepta el incremento de tarifas.

El presidente del sector de Apipa, Néstor Laura, sostuvo que este Sistema Integrado de Transporte (SIT) no beneficia a los pobladores de Cono Norte, porque además de no cubrir todas las rutas, habría un maltrato de los choferes a los usuarios.

PROPUESTA DEL CONO NORTE

Ante esta advertencia de los 11 concesionarios, Néstor Laura y Wilians Quincho, directivos de la asociación de José Luis Bustamante y Rivero, manifestaron que la mejor opción sería dar autorización a las pequeñas unidades para que hagan ruta solo hasta el puente Grau y de ahí regresar, con la finalidad de no perjudicar a las personas que salen rumbo a sus centros de trabajo.

“Son solo 300 unidades del consorcio Cono Norte que no abastecen a todos los pueblos, acá no avanzamos en el servicio del transporte público y mucha gente ni siquiera conoce que es el SIT que ahora está en etapa preoperativa y no cumple ni el 20% de lo que debería, entonces no nos beneficia”, dijo Néstor Laura.

Según Willians Quincho, son más de 30 mil familias de ambos sectores que se verían perjudicados para movilizarse al centro u otros distritos de Arequipa, por lo que esperan una alternativa de solución, especialmente a los que se encuentran lejos de la ciudad.

Acotó que la versión de los representantes de las concesionarias no es el sentir de la población, de aquellas personas que necesitan desplazarse y trabajar para sustentar a sus familias.

