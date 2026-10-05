Arequipa: Elmer Llica ganó elecciones por solo dos votos de diferencia

La elección municipal en el distrito de Tapay se definió por una diferencia mínima de dos votos. Elmer Llica Huamaní del Movimiento Regional Arequipa Tradición y Futuro ganó las elecciones al conseguir 170 votos, equivalentes al 31% de los votos válidos, mientras que su principal contendor, Fredy Riveros, del partido Alianza Para el Progreso obtuvo 168 votos.

En esta elección según el conteo de los votos de la ONPE al 100%, también figura Enrique Tejada, del partido Somos Perú, quien quedó en tercer lugar con 158 votos, muy cerca de los dos primeros candidatos.

La jornada electoral también dejó 120 votos en blanco y 17 votos nulos, una cifra que muestra que una parte importante de los electores no optó por ninguno de los candidatos.

Elmer Llica Huamaní ganó la alcaldía de Tapay por solo dos votos

TERCERA POSTULACIÓN

Para Llica Huamaní, esta no fue su primera participación en una elección municipal. Antes postuló a la alcaldía de Tapay en los procesos electorales de 2006 y 2010, ambas veces por el Partido Aprista Peruano, pero no logró llegar al municipio.

En 2024 se afilió al movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro, con el que finalmente consiguió ganar la alcaldía en las elecciones de 2026.

Según la información consignada en su hoja de vida electoral, Llica Huamaní trabajó como gerente de ventas en la Corporación Furu Kahua.