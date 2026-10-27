Américo Percy Quispe Laura (46) habría sido torturado antes de ser asesinado y abandonado dentro de un recipiente de jebe, en una zona rocosa cercana al cerro de Tanaka, en Yauca, Caravelí.

El abogado de la familia informó que tras la necropsia realizada al cadáver en la morgue central de Arequipa, se hallaron signos de la violencia extrema contra la victima que habría sido estrangulado y apuñalado.

INTERCEPTADO

El empresario desapareció el 12 de octubre, luego de salir de su vivienda en el distrito de Chala donde fue interceptado por una banda de delincuentes. Desde entonces, su conviviente, Ofelia Curasi Ramos (42), y sus familiares emprendieron una búsqueda que terminó el último sábado, cuando encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Para llegar hasta el lugar, la familia revisó grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas. Así lograron reconstruir parte del recorrido de la camioneta Toyota Hilux de la víctima, cuyo paso quedó registrado también en el peaje de Yauca. Según sus familiares, Américo había llevado a su hijo al colegio antes de desaparecer. Además, aseguraron que nunca recibieron amenazas ni pedidos de rescate. Su muerte deja a dos hijos, uno de ellos es menor de edad.

DEMOSTRACIÓN DE IDENTIDAD

Al dolor por su muerte, se suma la dificultad para retirar los restos de la morgue. Ofelia reconoció el polo azul, el short y las sandalias que llevaba su conviviente. También proporcionó información sobre una cicatriz en la espalda. Sin embargo, el personal de Medicina Legal requiere mayores evidencias para demostrar científicamente que el cadáver es del empresario. Debido al avanzado estado de descomposición, la obtención de huellas dactilares presenta dificultades y todavía no se completa la identificación oficial.

La mujer asegura que le han solicitado fotografías y otros documentos y que deberá esperar hasta el 28 de octubre para continuar el procedimiento de identificación. “Nosotros lo hemos buscado hasta encontrarlo, tienen las mismas caracteristicas y su ropa pero aun no podemos llevarlo”, lamentó Ofelia, quien pidió facilidades para retirar los restos, trasladarlos a Chala y darles sepultura.