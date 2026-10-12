Arequipa en emergencia por déficit hídrico

El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 42 distritos de la región Arequipa ante el riesgo de déficit hídrico asociado al fenómeno El Niño en los próximos meses.

La medida permitirá a las autoridades regionales y locales ejecutar acciones excepcionales para mitigar los impactos previstos y atender oportunamente a la población vulnerable.

En la provincia de Arequipa, la declaratoria comprende los distritos de Cerro Colorado, Chiguata, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Quequeña, San Juan de Tarucani, Yarabamba y Yura. En Castilla fueron incluidos Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco y Orcopampa; mientras que en Condesuyos la medida alcanza a Cayarani y Salamanca.

La disposición también abarca 18 distritos de Caylloma: Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque. En La Unión figuran Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa y Toro.

Durante la vigencia de la emergencia, las autoridades coordinarán acciones con los sectores competentes para reducir los riesgos y garantizar la atención de las zonas afectadas. En tanto, Guillermo Gutiérrez, director zonal del Senamhi, advirtió que la presencia del fenómeno El Niño podría intensificar las precipitaciones durante la próxima temporada de lluvias y generar escenarios de mayor riesgo en la región.

El especialista precisó que actualmente la ciudad de Arequipa atraviesa un periodo seco y que no se esperan precipitaciones en los próximos días. Sin embargo, estimó que las primeras lluvias de la temporada podrían registrarse en diciembre, mientras que enero y febrero presentarían eventos de mayor intensidad, con características similares a las observadas en febrero de este año.

Exhortó a las autoridades y a la población a reforzar las medidas de prevención, preparación y respuesta para reducir los posibles impactos de las lluvias y otros fenómenos asociados.