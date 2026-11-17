Después de diez días de búsqueda, fue encontrado el cuerpo de Darixon Mayhua, el joven de 18 años que desapareció tras ser arrastrado por las olas del mar en la playa La Aguadita, en Mollendo, provincia de Islay.

El cadáver fue ubicado por un grupo de buzos entre las rocas, cerca del lugar donde ocurrió la desaparición, el pasado 7 de noviembre. Tras el hallazgo, agentes de la Marina de Guerra, personal de Salvataje y bomberos descendieron por la zona con una camilla para recuperar el cuerpo.

Darixon había llegado a la playa acompañado de un amigo y la familia de este para pasar un momento de recreación y recoger cangrejos entre las rocas. Sin embargo, mientras realizaban esta actividad, una ola lo hizo caer al mar y lo arrastró, sin que pudiera salir del agua.

Desde ese día, su madre, Mónica Pari, junto con otros familiares, pidió que se intensificaran las labores de búsqueda para encontrar al joven.

La búsqueda se prolongó durante diez días hasta que finalmente los buzos lograron ubicar sus restos en una zona rocosa cercana al punto donde desapareció.