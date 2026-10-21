El estadio Melgar, ubicado en el barrio IV Centenario, en el Cercado de Arequipa, es sometido a trabajos de pintado interior y exterior a cargo de la empresa F&F Proyectos y Constructores. La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 405 mil soles, registra un avance físico del 50 % y, según las estimaciones, culminará durante la primera semana de noviembre.

De manera paralela, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realiza labores de mantenimiento en el campo de juego, donde se colocan bloques de césped y arena para nivelar la superficie y mejorar las condiciones del terreno deportivo.

Pese al interés de diversos clubes por utilizar el recinto, el IPD anunció que no autorizará la realización de partidos de fútbol mientras duren los trabajos. Entre las instituciones interesadas figuran FC Sporting Company S.A., que participa en la Liga 3; el Club Deportivo Virgen de las Nieves, de Condesuyos, clasificado a la etapa nacional de la Copa Perú; y Sportivo Huracán, que tiene previsto disputar el torneo Tradición Copera.

FERIAS

Asimismo, con motivo de las campañas comerciales por Todos los Santos y Navidad, se estableció una franja de seguridad de tres metros respecto al cerco perimétrico del estadio. Esta medida fue coordinada con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Respecto al futuro del escenario deportivo, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Luis Antonio Alemán Nakamine, señaló que este año debería concluir la evaluación del expediente técnico para que la ejecución del proyecto de inversión se inicie en 2027.

“Apuntamos a un estadio moderno donde no solo se practique fútbol o atletismo, sino también otras disciplinas. Arequipa necesita un escenario nuevo”, afirmó durante su visita a la ciudad.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

Como parte de las acciones para recuperar las instalaciones del estadio, el Ministerio de Educación ejecutó el 9 de octubre la recuperación de 4.900 metros cuadrados de las explanadas norte y oeste. Estos espacios permanecieron ocupados durante cuatro años por Ricardo Guillermo del Carpio, donde funcionaban ferias comerciales.

La recuperación de las explanadas, junto con los actuales trabajos de mantenimiento y pintado, forma parte de las acciones orientadas a poner en valor el estadio Melgar mientras avanza la evaluación del expediente técnico para su modernización. El objetivo del Minedu es dotar a Arequipa de una infraestructura deportiva renovada y acorde con las necesidades actuales.