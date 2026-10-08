Arequipa se encuentra entre las regiones del país que enfrentarán un escenario de alto riesgo por huaicos, deslizamientos e inundaciones durante el verano de 2027, según un estudio elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), basado en las proyecciones climáticas del SENAMHI y el monitoreo del fenómeno El Niño.

El informe advierte que la región aparece en los mapas nacionales tanto de riesgo por movimientos en masa como de inundaciones, una situación que ya se registró durante enero y febrero de 2026 en Arequipa a consecuencia de las lluvias extraordinarias que superaron en algunos meses hasta en 400% sus valores normales.

De acuerdo con el estudio, 17 distritos arequipeños fueron clasificados con riesgo muy alto ante huaicos, deslizamientos y caída de rocas. En estos territorios viven 136 mil 2 personas y existen 54 mil 524 viviendas potencialmente expuestas. Además, se identificaron 51 establecimientos de salud, 392 instituciones educativas, más de 2.139 kilómetros de vías y cerca de 30 mil hectáreas agrícolas dentro de zonas vulnerables.

La situación es aún más amplia cuando se analiza el nivel de riesgo alto. El documento señala que 69 distritos de Arequipa se encuentran en esta categoría, concentrando más de un millón de habitantes y más de 384 mil viviendas expuestas a posibles emergencias provocadas por lluvias intensas.

En los distritos con riesgo muy alto se registran 37 zonas críticas por movimientos en masa, mientras que en los distritos con riesgo alto se contabilizan 91 puntos críticos y 81 zonas críticas asociadas a huaicos, derrumbes y otros eventos similares.

RIESGO DE INUNDACIONES

El informe de CENEPRED también ubica a Arequipa entre los departamentos con amenaza de inundaciones para el verano de 2027. Tres distritos presentan riesgo muy alto por este tipo de eventos, donde viven más de 24 mil personas y se encuentran más de 9 mil viviendas. Asimismo, otros 14 distritos fueron clasificados con riesgo alto, acumulando una población superior a los 105 mil habitantes.

En cuanto a los puntos críticos por inundación, Arequipa registra 35 zonas identificadas por las entidades técnicas: 22 corresponden a distritos con riesgo muy alto y 13 a distritos con riesgo alto.

Según el documento, la comisión ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y prevé que las condiciones cálidas del mar continúen hasta enero de 2027, lo que podría favorecer lluvias por encima de lo normal en distintas zonas del país.

Frente a ello, el estudio recomienda que los gobiernos regionales y municipales prioricen acciones de prevención e intervención en las áreas identificadas con riesgo alto y muy alto, con el objetivo de reducir posibles afectaciones a la población, infraestructura vial, centros educativos, establecimientos de salud y actividades agrícolas.

Con tal sustento, el Cenepred coloca a Arequipa entre las regiones que deberán prepararse con anticipación para afrontar una nueva temporada de lluvias, en un contexto donde los antecedentes recientes ya han demostrado la capacidad de estos eventos para generar daños en carreteras, viviendas, cultivos y servicios básicos.