La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables de la muerte de Valentina (12) en el hospital III de Yanahuara, por presuntamente no recibir una adecuada atención.

La investigación por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud está a cargo del fiscal Leonardo Cahuana Cuba, entre los actos de investigación el fiscal ha dispuesto que el hospital III de Yanahuara entregue las copias de la historia clínica de emergencia de la menor agraviada, que fue atendida entre los días 30 diciembre del año pasado y el 1 de enero de 2025.

La fiscalía ya cuenta con el resultado de la necropsia así como con la declaración que rindió ayer la madre en la comisaría de Yanahuara. “Yo solo quiero que se haga justicia por la muerte de mi hija”, comentó la madre, tras señalar que desde que ocurrió la muerte de su hija EsSalud no se ha comunicado con ella, ni siquiera para darle las condolencias.

Como se recuerda, Valentía fue llevada por su madre al hospital de Yanahaura hasta en cuatro oportunidades debido a dolores en su rodilla y por una fiebre. Los médicos del hospital de Yanahuara nunca le hicieron exámenes auxiliares a la menor para identificar qué afectaba a la niña, tan solo le dieron analgésicos y otros medicamentos para bajar la fiebre.

“Nunca detectaron que tenía una infección. Me dijeron que se había indigestado e incluso que había consumido alguna pastilla, pero nunca me dieron un diagnóstico. El 1 de enero antes de que falleciera, trataron de reanimar a mi niña en trauma shock y mientras lo hacían decían que no sabía qué tenía”, sostuvo la madre.

Además de la investigación preliminar de la Fiscalía establecida por 30 días. SuSalud también ha iniciado una investigación del caso para determinar responsabilidades por la muerte de Valentina. EsSalud informó en un escueto comunicado que también haría lo propio.