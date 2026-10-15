Teodoro Sano Choquehuayta (56), ganadero puneño, lucha por su vida en el área de Trauma Shock del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, tras sufrir graves quemaduras en un incendio forestal ocurrido el lunes en la comunidad Llalli, provincia de Melgar, región Puno. Su familia de escasos recursos pide ayuda para comprar medicamentos.

Según refiere su prima, Felicitas Sano, el hombre intentó apagar las llamas para proteger a sus animales, sin medir el riesgo. No obstante, terminó con quemaduras de tercer grado en el 55% del cuerpo.

Felicitas relató que, tras el incidente, el ganadero fue trasladado primero a Ayaviri, donde lo estabilizaron. Luego quisieron llevarlo a Arequipa, pero al inicio no lo aceptaron por la gravedad de su estado, así que la familia contrató una ambulancia. En el Honorio Delgado, las 10 camas del área estaban ocupadas, pero los médicos terminaron recibiéndolo.

“No había camas tampoco acá; al verlo, los médicos se ablandaron el corazón y lo recibieron. Gracias a esas personas, mi primo está en el área de trauma shock. Los médicos nos dicen que está grave y debemos tener paciencia”, dijo Felicitas.

APOYO

Su prima precisó que Teodoro es soltero, vive de la ganadería y tiene a su cargo a su madre, de más de 80 años, quien está delicada de salud en Puno y no puede viajar.

“El apoyo es para todos los medicamentos, todo por el bien de mi primo. Es un granito de arena, nunca pensé pasar por esto, pero pido a todos los medios que nos apoyen en este momento, a los doctores que salven a mi primo”, expresó.

¿CÓMO AYUDAR?

Se habilitó una cuenta BCP a nombre de Carmelo Sano Choquehuayta, hermano de Teodoro. El número es 215-20352107-0-80.

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