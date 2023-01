Parabrisas rotos, llantas desinfladas, retrovisores quebrados y pintas, son algunos de los daños reportados por transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) a sus unidades, los que fueron efectuados por algunos manifestantes el 4 de enero en la ciudad cuando impedían el paso por diferentes calles. Esto daña no solo la tranquilidad de los transportistas, sino también su economía, dadas las reparaciones que deben asumir.

Son 50 los buses que fueron atacados por violentistas durante las protestas, la mayoría en el Cono Norte, informó ayer el representante de la concesionaria AQP Masivo, Freddy Chávez.

Los casos más recientes se reportaron en el distrito de Cerro Colorado, el último fin de semana, en donde los manifestantes impidieron el paso de dos unidades que daban el servicio público arrojándoles piedras y pinchando sus llantas.

GASTOS

El transportista explicó que los gastos por cada unidad son diferenciados, dependiendo de los daños, pero las reparaciones en los talleres superan los S/2 mil. Por ejemplo, solo el cambio de parabrisas está valorizado en S/2 mil 800, reponer los espejos retrovisores cuesta S/340 y volver a pintar partes de la unidad supera los S/1000.

Adicionalmente, el perjuicio está en los días de reparación que los conductores no pueden laborar.

“Estemos o no de acuerdo o no los motivos de la protesta, nosotros no podemos parar porque tenemos un contrato de por medio. Pedimos que respeten nuestro derecho a trabajar como todos”, expresó el transportistas.

AUSENCIA

Pese a los actos vandálicos en contra de unidades SIT, la Gerencia Provincial de Transporte no ha convocado a los empresarios, ni contempló un plan de respuesta para mitigar la falta de buses en los días de convocatoria de manifestaciones. Los empresarios solicitaron que la municipalidad de Arequipa cumpla con la fiscalización y control que es su responsabilidad.

En el caso de las empresas de servicio que hacen ruta en el Cono Norte, el perjuicio fue mayor por el prolongado cierre de las pistas en Añashuayco. El dirigente del transporte de la zona, David Villanueva, dijo estar de acuerdo con las manifestaciones de los pobladores, pero no con el uso de la violencia en el bloqueo de calles. Agregó que, por el contrato firmado para el Sistema Integrado de Transportes (SIT) con la comuna provincial, no pueden parar, por lo que se apartarán de la huelga convocada para hoy y mañana. “Si se repiten los mismos actos, nos vamos a ver obligados a guardar las unidades, para salvaguardar la seguridad de los pasajeros y el personal de las unidades y las propias unidades (...) nos cuesta mucho dinero, no nos conviene que se dañen nuestros vehículos”, expresó, antes de señalar que si hay bloqueos, no podrán circular, lo que afectará a los ciudadanos.

El sector transporte afronta un problema mayor por el encarecimiento de los combustibles y la escasez de GLP, derivados del bloqueo de carreteras y la contracción económica.

TE RECOMENDAMOS ESTE VIDEO